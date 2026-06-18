У Ростовській області дрони уразили нафтобазу: стовп диму був аж до неба

Нафтобаза у місті Гуково на Ростовщині була атакована ударними БпЛА. Внаслідок удару на об'єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що відбулось у Гуково?

Вночі 18 червня дрони долетіли до міста Гуково у Ростовській області та влучили у місцеву нафтобазу. До слова, місцевий губернатор повідомив про пошкодження тепловозу та загоряння двох комерційних об'єктів внаслідок атаки.

Мешканці міста розповідають у відео, що дрон літав певний час над містом. Що в цей час робила російська ППО вони не уточнюють. На кадрах помітно інтенсивне вогнище та великі, чорні стовпи диму до самого неба.

Пожежа на нафтобазі в Гуково: дивіться відео

Атаки на нафтову інфраструктуру Росії

У неділю, 14 червня, мешканці Ярославської області побачили чергову дронову атаку. Безпілотники вдарили по нафтобазі в Рибінську. Після успішних ударів на об'єкті спалахнула пожежа.

Днями раніше, 12 червня, у російському Нижньокамську в Татарстані теж сталася масштабна пожежа після атаки безпілотників. Під ударом опинився нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім".