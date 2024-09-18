Зменшується ракетний потенціал ворога, – політолог про удари по складах у Торопці

Удари СБУ та інших Сил оборони по складу у російському Торопці суттєво скоротили можливості Кремля атакувати Україну ракетами та КАБами.

В результаті спецоперації знищено ракети, якими планували бити по нашій державі. Про це пише політолог Олександр Черненко.

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Спецоперація в російській Торопці вплине на хід війни, – Черненко

Він підкреслює, що ракети і снаряди, які підірвали дрони СБУ, мали летіти на голови українців.

Такі спецоперації зменшують можливість ворога обстрілювати українські міста, зменшують ракетний потенціал росіян, зменшують кількість КАБів, які були б скинуті на міста Донбасу і Харківщини. І Кремль при плануванні подальших бойових дій має враховувати цей фактор,

– вважає політолог.

Політолог акцентує, що вибухи арсеналу у Торопці викликали землетрус магнітудою 2,8 бали.

"Подібних "поштовхів" у цій місцині не було останні 100 років! Рівень детонації навколо складів зараз такий, що у місцевих пабліках пишуть "про ядерний удар по місту". Таких вибухів в Росії я не пам’ятаю з початку повномасштабної війни!" – пише Черненко.

Мова йде про спецоперацію, яка прямо вплине на хід і навіть тривалість війни. І це не перебільшення. Адже при плануванні війни, сторони в першу чергу враховують кількість ракет і боєприпасів, які є в наявності або будуть вироблені,

– резюмує експерт.

Коротко про удари по складах у Торопці

Вранці 18 вересня 2024 року стало відомо, що дрони СБУ, ГУР та ССО атакували склади у Торопці. Завдяки влучному удару там стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії.

Зокрема, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.