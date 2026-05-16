Не відмовилися від плану: Росія може вгатити по "центрах прийняття рішень" у Києві, – ISW

Росія не відмовилася від планів завдання ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві. Українська розвідка отримала документи з переліком близько 20 об'єктів, які можуть стати цілями атак.

У Росії є цілий перелік об'єктів, які можуть стати цілями для ударів. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Путіна не розуміють навіть найближчі, – оглядач FT про зміни у настроях Кремля

Що відомо про плани Росії?

Росія продовжує розглядати можливість завдання ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві.

Після наради з керівництвом Генерального штабу, ГУР та Служби безпеки України Володимир Зеленський повідомив, що російська сторона проводить розвідку потенційних цілей у столиці та її околицях. Йдеться про об'єкти, які можуть бути використані для майбутніх ракетних ударів.

За даними української розвідки, було отримано російські документи, у яких міститься перелік приблизно 20 політичних і військових об'єктів. Серед них – будівлі, які регулярно відвідують високопосадовці, а також підземні укриття, адміністративні споруди Офісу Президента та президентська резиденція. У документах також наведені схеми та зображення цих об'єктів, що може свідчити про тривалу підготовку таких планів.

Документи, які свідчать про готовність Росії атакувати важливі для України об'єкти / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Українська влада вважає, що активізація розвідки могла посилитися на тлі інших геополітичних подій, зокрема після загострення на Близькому Сході та проблем із забезпеченням систем ППО.

Аналітики ISW нагадують, що Кремль уже неодноразово погрожував ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, зокрема у відповідь на дії Сил оборони України. Водночас нові дані свідчать, що ці наміри залишаються актуальними навіть після завершення нещодавнього "перемир'я".

До слова. Через страх українських ударів у день проведення параду у Москві, у Кремлі активно погрожували завдати потужного удару у відповідь, зокрема по "центрах ухвалення рішень". Проте, цілі, які озвучували росіяни розташовані поруч із китайським посольством, що викликало невдоволення у Китаю. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Росія дедалі частіше вдається до погроз, адже відчуває тиск та втрачає контроль над ситуацією

Чому для Росії "центри прийняття рішень" в Україні залишаються важливими?

Центри ухвалення рішень в Україні залишаються для Росії одними з пріоритетних цілей через їхню роль у керуванні державою, координації війська та забезпеченні політичної стабільності. Їх ураження розглядається як спосіб вплинути на хід війни не лише військово, а й політично.

Передусім такі удари можуть дезорганізувати систему оборони, порушивши вертикаль командування та координацію операцій ЗСУ. Також вони розраховані на політичний тиск – спробу залякати керівництво України та змусити його до поступок.

Важливим фактором є й прагнення послабити взаємодію України з НАТО та західними партнерами, зокрема обмін розвідданими. Окремо такі атаки мають психологічну мету – деморалізувати суспільство та створити відчуття вразливості державної влади.

Крім того, подібні об'єкти залишаються елементом російської пропаганди та частиною спроб впливу на внутрішню аудиторію, демонструючи нібито "успіхи" у війні.

Росія завдала масовано удару по Україні після закінчення перемир'я

У ніч проти 14 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та безпілотники. Загалом було запущено сотні засобів повітряного нападу, значна частина з яких була спрямована на Київ та інші регіони країни.

Сили протиповітряної оборони України змогли знищити або подавити більшість цілей, однак частина ракет і дронів досягла своїх об'єктів. Зафіксовано влучання на кількох десятках локацій, зокрема внаслідок ударів постраждали житлові райони столиці. У Києві, зокрема в Дарницькому районі, після одного з прямих влучань обвалилася конструкція житлового будинку.

Рятувальні роботи та розбір завалів тривали понад добу безперервно, оскільки під уламками могли залишатися люди. Внаслідок атаки загинули 24 людини, серед них троє дітей. Російський удар став одним із наймасштабніших за останній період і спричинив значні руйнування та жертви серед цивільного населення.