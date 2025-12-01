Генерал армії назвав дієвий інструмент, що може завадити масованим атакам ворога по Україні

Україна продовжує завдавати болючих ударів по важливих об'єктах ворога – на території Росії та за її межами. Днями у Чорному морі були атаковані танкери, що належать російському тіньовому флоту. Проте є ще ефективніші способи завдати відчутної шкоди росіянам.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, сказавши, що Україні важливо діяти так, щоб значно зменшити, або унеможливити, російські атаки. Він вважає, що всі відповідні сили України треба зосередити на цьому.

Чи ефективні удари по танкерах тіньового флоту росіян?

Маломуж зазначив, що потрібно бити не по суднах тіньового флоту, оскільки танкери, що потрапили під удар, були пустими. Їхнє ураження має іміджевий ефект, але ці удари на сьогодні не є критично важливими.

До слова. Україна 28 листопада завдала ударів морськими дронами СБУ Sea Baby біля турецької протоки Босфор по танкерах Kairos і Virat, що належать до російського тіньового флоту. Відомо, що судна йшли порожніми, тому що мали завантажитися у порті Новоросійська.

"Потрібно бити по російських аеродромах, по стратегічних бомбардувальниках – ракетами, дронами балістичного типу, які вже долітали до авіабаз в Енгельсі, Саваслейки. Вони пошкоджували літаки, інфраструктуру аеродромів, систему польотів, забезпечення, нафтозаправки, ракетні системи", – підкреслив генерал армії.

Ці стратегічні бомбардувальники беруть участь в атаках на територію нашої країни – і на фронті, і по мирному населенню.

Удари по них та по системах їхнього забезпечення знецінять стратегічну складову ворога та покажуть світу, що ми завдаємо ударів по стратегічних ресурсах противника, які не будуть використані ані проти України, ані проти країн Європи,

– зауважив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Він наголосив, що це має бути системна робота, і не тільки по літаках, але й пускових установках ракет, дронів, які не мають долітати ані до України, ані до Європи.

Також під ударами в Росії повинні опинитися, на його думку, критичні об'єкти ВПК, які забезпечують інфраструктуру ворожих збройних сил, що проводять агресію проти України.

Удари по російських Ту-95, Ту-160 – це знецінення ударів по Україні. До того ж ці літаки неможливо побудувати, адже Росія зараз не має відповідних технологічних засобів,

– сказав Микола Маломуж.

Так само, за його словами, такі удари завадять атакам противника КАБами, які летять сьогодні на наших бійців на фронті, та створюють величезні проблеми у прифронтових регіонах.

Тому, як наголосив генерал армії, потрібно усі потужності Збройних Сил, Сил спеціальних операцій, СБУ зосередити для ударів по цих об'єктах в Росії. Саме це принесе суттєву шкоду і підірве потенціал ворога і зараз, і на перспективу.

Що відомо про удари України по російських аеродромах?