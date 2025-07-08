Через постійні удари ТЦК можуть переформатувати, – Сухопутні війська

Росія розпочала компанію з повітряних ударів по будівлях ТЦК в Україні. У ЗСУ припустили, що через це на центри комплектування можуть чекати зміни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Командування Сухопутних військ Віталія Саранцева в ефірі NTA.

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Що чекає на ТЦК після ворожих атак

За словами Саранцева, через російські удари ТЦК, можливо, доведеться певною мірою змінювати формат надання послуг. Серед можливих варіантів:

заходи розосередження військовослужбовців;

надання послуг дистанційно;

розширення цифровізації.

Представник Сухопутних військ наголосив, що нині все робиться для того, щоб убезпечити життя та здоров’я як персоналу, так і відвідувачів ТЦК та СП, ким би вони не були. Важливо, щоб при отриманні послуг люди були в безпеці.

"Під час, наприклад, повітряних тривог, ракетних загроз установи не працюють, установи зачиняються, а весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або в укриття", – пояснив Саранцев.

До слова, раніше Віталій Саранцев припустив, що ударами по ТЦК ворог хоче зірвати мобілізацію, а також посіяти страх і зневіру серед населення. Він пояснив, що багато будівель військкоматів розташовані у густозаселених районах, що може обурити суспільство і підштовхнути його до якихось дій проти ТЦК.

Тим часом російське міноборони офіційно визнало, що наносить удари по ТЦК в Україні у рамках цілеспрямованої операції.