Під атакою українські дата-центри: ексспівробітник СБУ розкрив задум Росії

Росія почала активніше атакувати дата-центри та іншу інформаційно-комунікаційну інфраструктуру. Все це є частиною загального задуму Кремля, на який вони виділили кілька місяців.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, упродовж останніх місяців Росія значно активізувала атаки по різній інфраструктурі. Зараз під ударами опинилися дата-центри.

Чого добивається ворог?

Як наголосив Ступак, дата-центри забезпечують роботу Інтернету. Якщо почнуться тривалі перебої, то миттєво виникне колосальна кількість проблем в різних напрямках.

Інтернет-зв'язок колосально важливий для економіки. Немає зв'язку – не викличеш таксі; немає онлайн-торгівлі; немає інтернет-банкінгу; падають хмарні сервіси. Росія чудово це усвідомлює. Але під атакою зараз фактично все, до чого ворог може дотягнутися. І нафтогазові об'єкти; і продуктовий та побутовий; і фармацевтика і так далі,

– сказав Ступак.

Інші об'єкти також можуть опинитися під російськими атаками. Ворог цілком може почати цілеспрямовано бити по об'єктах культурної спадщини та органах державної влади. Росія фактично не має успіхів на фронті, тому вони знову намагаються натиснути на український тил.

Логіка у них приблизно така. Немає просувань та успіхів? Тоді давайте бити по тилах. За час зими вони планують в черговий раз посилити терор проти українців. Все для того, аби до кінця лютого – початку березня Україна була в значно м'якшій позиції, ніж зараз,

– зазначив Ступак.

Додамо, в ніч на 24 вересня Росія вдарила по Києву балістикою та дронами. Наразі відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих.