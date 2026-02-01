ЗСУ відпрацювали по військових об'єктах росіян: палали пункти управління БпЛА, ворог має втрати
- ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині.
- Сили оборони били й по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії.
Ніч на перше лютого 2026 року видалася вибуховою для російських військ. Адже підрозділи Сил оборони атакували низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях та в Росії.
Про результати ефективної роботи українських бійців розповіли в Генштабі ЗСУ.
Де прилітало по військових об'єктах окупантів?
Ураження сталося на окупованих територіях Запорізької області в районі населеного пункту Розівка, там під ударом була ремонтна база підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.
Наслідки фіксували й на Донеччині, а саме неподалік Мирнограду, де вдалося вдарити по пункту управління БпЛА росіян. Під прицілом українських бійців був і командно-спостережний пункт роти, а також солдати країни-агресорки.
Окрім того, напередодні Сили оборони вдарили по пункту керування дронів противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області Росії.
Влучання по зосередженню російських військ зафіксовано в районі Брянської області Росії. Загальні втрати окупантів та масштаби збитків наразі уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження та бойового потенціалу російського агресора,
– наголосили в Генштабі.
До слова, станом на 1 лютого загальні втрати російських військ в Україні складають близько 1240680 солдатів.
Яка ситуація на фронті?
Нещодавно на Покровському напрямку російські війська провели механізований штурм села Гришине, застосувавши бронетехніку. Втім, реалізувати свої плани окупантам не вдалося, атаку успішно відбили українські бійці. В результаті бою знищено дві одиниці ворожої бронетехніки, ліквідовано понад 10 російських військових.
Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Свої власні невдачі росіяни намагаються перекрити повідомленнями про "захоплення" населених пунктів в регіоні. Таке було з Куп'янськом-Вузловим. Втім, аналітики DeepState розвінчали міфи окупантів про просування.
Водночас російські війська щодня перекидають військову техніку та живу силу через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Гуляйполя на Запоріжжі, що робить цей напрямок одним із пріоритетних для окупантів.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в коментарі 24 Каналу пояснив, що наразі через несприятливі погодні умови ворог здебільшого накопичує та облаштовує резерви поблизу лінії зіткнення, а не проводить масштабні штурми.