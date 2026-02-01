Укр Рус
24 Канал Новини України ЗСУ відпрацювали по військових об'єктах росіян: палали пункти управління БпЛА, ворог має втрати
1 лютого, 13:46
3

ЗСУ відпрацювали по військових об'єктах росіян: палали пункти управління БпЛА, ворог має втрати

Тетяна Бабич
Основні тези
  • ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині.
  • Сили оборони били й по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії.

Ніч на перше лютого 2026 року видалася вибуховою для російських військ. Адже підрозділи Сил оборони атакували низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про результати ефективної роботи українських бійців розповіли в Генштабі ЗСУ.

Читайте також Одразу 90 ворожих дронів атакували Україну: як спрацювала ППО 

Де прилітало по військових об'єктах окупантів?

Ураження сталося на окупованих територіях Запорізької області в районі населеного пункту Розівка, там під ударом була ремонтна база підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

Наслідки фіксували й на Донеччині, а саме неподалік Мирнограду, де вдалося вдарити по пункту управління БпЛА росіян. Під прицілом українських бійців був і командно-спостережний пункт роти, а також солдати країни-агресорки.

Окрім того, напередодні Сили оборони вдарили по пункту керування дронів противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області Росії.

Влучання по зосередженню російських військ зафіксовано в районі Брянської області Росії. Загальні втрати окупантів та масштаби збитків наразі уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження та бойового потенціалу російського агресора,
– наголосили в Генштабі.

До слова, станом на 1 лютого загальні втрати російських військ в Україні складають близько 1240680 солдатів.

Яка ситуація на фронті?

  • Нещодавно на Покровському напрямку російські війська провели механізований штурм села Гришине, застосувавши бронетехніку. Втім, реалізувати свої плани окупантам не вдалося, атаку успішно відбили українські бійці. В результаті бою знищено дві одиниці ворожої бронетехніки, ліквідовано понад 10 російських військових.

  • Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Свої власні невдачі росіяни намагаються перекрити повідомленнями про "захоплення" населених пунктів в регіоні. Таке було з Куп'янськом-Вузловим. Втім, аналітики DeepState розвінчали міфи окупантів про просування.

  • Водночас російські війська щодня перекидають військову техніку та живу силу через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Гуляйполя на Запоріжжі, що робить цей напрямок одним із пріоритетних для окупантів.

  • Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в коментарі 24 Каналу пояснив, що наразі через несприятливі погодні умови ворог здебільшого накопичує та облаштовує резерви поблизу лінії зіткнення, а не проводить масштабні штурми.