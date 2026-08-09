Знищити склад – недостатньо: Світан сказав, чому важливо повторно бити по Wildberries

Російська компанія Wildberries на тлі атак дронів вже навіть почала превентивно закривати свої склади та вивозити продукцію. Але навіть такі склади потрібно вибивати.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, також в деяких випадках важливо бити повторно по складах, якщо сама будівля вціліла.

Чому важливо знищувати ці склади?

Як наголосив Світан, просто вдарити по складу недостатньо. Потрібно переконатися в тому, що сама будівля буде знищена. Це стосується якраз тих складських приміщень, які Wildberries превентивно закривають.

На цих майданчиках потім можуть розгорнути ту ж збірку "Шахедів". Усі такі склади мають рампи для розвантаження-завантаження, під'їзні шляхи. Це фактично готовий майданчик для промислового виробництва,

– сказав Світан.

Світан прокоментував удари по Wildberries: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, удари по Wildberries вплинули не лише на логістику одного з найбільших російських маркетплейсів. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що це також удар по мільйонах покупців і малому та середньому бізнесу. Тому наслідки від таких атак можуть бути значно ширшими, ніж просто втрата складу.