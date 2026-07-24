Є 3 важливих складники: чому Україна переключилася із атак по російських НПЗ на Wildberries

24 липня в кількох регіонах Росії, а також на території окупованого Криму лунали вибухи. Після атак загорілися склади Wildberries у Санкт-Петербурзі та області, а також у Сімферополі. Останнім часом спостерігається, що Україна різко перейшла з ударів по НПЗ на атаки по складах найбільшого російського маркетплейсу.

Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, підкресливши, що складно стверджувати, чи це був заздалегідь підготовлений план щодо Wildberries, чи раптове рішення додати компанію у перелік цілей для ураження.

Удари по складах Wildberries: чому СОУ обрали їх за ціль?

На думку ексспівробітника СБУ, ймовірно, що українських військових надихнув той факт, що минулого року сталася величезна сварка в російському істеблішменті за право, хто буде мати власність над цим величезним бізнесом під назвою Wildberries. Він нагадав події у Москві довкола цієї ситуації.

Пам'ятаєте корпоративний конфлікт? Тетяна Кім зі своїм колишнім чоловіком, з одного боку був Рамзан Кадиров, з іншого – Сулейман Керімов. Адміністрація президента Путіна втрутилася, і врешті-решт бізнес залишився в руках останнього. Але, як кажуть злі пліткарі, основним бенефіціаром є Антон Вайно – керівник АП. Людина, яка за впливом надзвичайно сильна,

– розповів Ступак.

Не менш важливим, як наголосив колишній співробітник СБУ, у виборі цілей для уражень стало те, які саме товари проходять через ці склади. З його слів, величезна кількість саме військових продається на цьому маркетплейсі: бронежилети, медичні пакети, уніформа, комплектуючі до дронів, коліматори, тепловізори, різноманітні приціли. Все те, що необхідно для війська. Ступак підкреслив, що стає чітко зрозуміло, що це військовий складник.

Крім того, такі удари мають і політично-економічну ціль: натиснути на Кремль через цивільних громадян. Після першої атаки, коли українські військові побачили, як багато було скиглення з боку росіян про те, що вони втратили чималі кошти й не розуміють, за що їм таке, це, на погляд Ступака, могло надихнути ЗСУ на подальші ураження.

Зрозуміли, що треба продовжувати, бо настільки російське суспільство було стурбовано цим, що не залишилося байдужих. Я припускаю: якщо не буде зовнішніх чинників у вигляді якихось політичних або військових моментів, якщо ЗСУ продовжать бити по Wildberries, то до кінця року компанію очікує банкрутство,

– прогнозує Ступак.

Станом на сьогодні, з його слів, орієнтовно 10% її потужностей виведено з ладу. Ексспівробіник СБУ пояснив, що це не НПЗ, які мають змогу відновлюються. Він навів приклад Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, який підпадав під атаку 17 разів. Попри це продовжує відновлюватися і працювати.

А от після прильотів наших дронів по складах Wildberries вони відновлюватися більше не можуть, бо просто тануть, як пластмасові вироби. Вони розтікаються, і нічого не залишається,

– констатував Ступак.

Підсумовуючи, він розповів, що власники цього бізнесу намагаються зараз компенсувати збитки й планують отримати з російського бюджету декілька сотень мільярдів рублів (від 10 мільярдів євро) у якості компенсації.

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