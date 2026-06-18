Окупантам наказали активізувати удари FPV-дронами по цивільних об'єктах Запоріжжя, – ГУР

Окупанти зі складу 58 армії збройних сил Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV-дронів на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України. Це стосується, зокрема, і Запоріжжя.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо про наказ росіянам збільшити терор по Запоріжжю?

Згідно з даними, які здобув Департамент активних дій ГУР МО України, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі. Йдеться про збільшення ударів по будь-яких цивільних об'єктах міста.

Для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе,

– написали у розвідці.

Там також наголосили, що наказ посилити терор проти українців – ще один доказ гнівного невдоволення влади Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, Росія вдарила по Запоріжжю ввечері 16 червня. Внаслідок цього у місті. сталася пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі, 1 людина загинула, а ще 7 – постраждали.