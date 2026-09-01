"Чекайте в гості": у Fire Point анонсували нові удари по Росії ракетами "Фламінго"

Компанія Fire Point запевнила росіян, що літня кампанія ударів по них переросте в осінню. Ворогові варто очікувати на нові прильоти дронів, а також ракет "Фламінго".

У Fire Point опублікували жартівливе відео, яке окупантам варто сприймати всерйоз.

Якою буде осінь в Росії?

На відео рожевий фламінго каже про те, що окупанти за літо "не засвоїли кармічний урок" і анонсує "зустріч у суді божому". Далі на кадрах з'являються наслідки попередніх ударів по Росії – палаючі нафтопереробні заводи та склад маркетплейсу Ozon. Також показано, як відбувається запуск ракет і безпілотників, які виробляє компанія.

Нагадуємо нашим ворогам, що карма і ми працюємо. Тож чекайте непрохано в гості,

– йдеться в описі до відео.

Росіян таки змусять засвоїти кармічний урок: дивіться відео

Нагадаємо, що лише у ерпні 2026 року українська зброя компанії Fire Point уразила 76 цілей у російському тилу. Серед найважливіших ударів – атака на три кораблі Чорноморського флоту Росії, зупинка Орського НПЗ та ураження ракетно-космічного центру "Прогрес".

Як повідомили у Fire Point, під час серпневих атак українські військові використовували дрони FP-1 та ракети "Фламінго". Деякі цілі були розташовані на відстані до 1500 кілометрів від кордону України.

До слова, Fire Point також розробляє балістичні ракети для ЗСУ. Ракета FP-7 вже пройшла випробування і зараз проходить кодифікацію. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, FP-7 може почати застосовуватися проти цілей у Росії вже восени 2026 року. Водночас ракета FP-9, яка має заявлену дальність 800 – 850 кілометрів, перебуває на більш ранньому етапі підготовки.