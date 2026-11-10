Елеватори, склади та птахофабрики: у ГУР попередили про удари Росії по харчопрому

Російські війська готують удари по підприємствах харчової промисловості на території України. Під прицілом ворога опинилися виробничі потужності та склади як вітчизняних, так і міжнародних компаній.

Як повідомило джерело видання "РБК-Україна" в ГУР, цілями ворожих атак визначено елеватори, складські комплекси, олійноекстракційні заводи, молокозаводи, м'ясокомбінати та великі птахофабрики.

Які подробиці?

За даними воєнної розвідки, Москва намагається зруйнувати продовольчу безпеку держави та спровокувати дестабілізацію внутрішньої ситуації.

Крім того, російське керівництво прагне завдати відчутних збитків економіці та максимально скоротити надходження іноземної валюти від експорту аграрної продукції.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу 8 листопада 2026 року зазнав значних пошкоджень завод із переробки сої, який належить агропромисловому холдингу Астарта. Тоді керівництво компанії вирішило повністю зупинити роботу підприємства для обстеження території рятувальниками та підрахунку фінансових збитків.

Загалом же, статистика каже про те, що промислове виробництво в Україні й надалі скорочується. У вересні 2026 року його обсяги зменшилися на 9,2%, а за перші дев'ять місяців року падіння становило 1,9%. Певне зростання демонструють лише харчова промисловість (+2,8%) та хімічна галузь (+2,7%), які частково підтримують економіку країни й продовольчу безпеку.