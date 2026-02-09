Таку думку висловив військовий експерт Олексій Копитько на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що той факт, що мішенню СБУ став військовий завод біля Твері, має дуже велике значення.

Дивіться також У Брянській області Росії прилетіло по великій підстанції "Новобрянська"

Яке значення має атака на завод у Твері?

"Ударом по військовому заводу біля Твері СБУ ще раз продемонструвала, чим українські санкції відрізняються від західних і який прогрес мають українські засоби ураження. Служба проаналізувала вразливі місця в ланцюжку виготовлення ракет і дотягнулася до одного з них", – пояснив експерт.

Копитько переконаний, що чергові удари СБУ посилюють позиції України за столом переговорів. Служба безпеки залишається одним із ключових представників української сторони в цьому процесі й такими діями фактично додає нові, вагомі аргументи на користь держави.

Переговорна аргументація – комплексна. Важливо продовжувати аргументувати. І найбільш розумно для західних партнерів – максимально інвестувати в тих, хто ефективно доносить аргументи,

– написав він.

Копитько додав, що удари по об’єктах, де виробляють зброю, завдають суттєвої шкоди ворогу.

"Завод важливий тим, що є виробником компонентів палива для крилатих ракет Х-55, Х-101 і "Калібр". З огляду на те, що під час ракетних ударів із осені 2025 року задіюються вироби майже прямо з конвеєра, випадіння будь-якого елемента виробничого циклу неминуче призведе до збоїв і пауз", – констатував експерт.

Що цьому передувало?