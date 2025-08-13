У серпні Росія почала запускати по Україні значно менше "Шахедів", ніж у липні. Тоді регулярно летіло по кілька сотень безпілотників. А зараз – по кілька десятків.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з офіцером ЗСУ та політологом Андрієм Ткачуком. За його словами, навряд чи росіяни вирішили зупинити свій повітряний терор по Україні. Тут зовсім інші цілі.

Чому Росія зменшила удари "Шахедами"?

Як наголосив Ткачук, найімовірніше все це відбувається на тлі зустрічі між Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним. Раніше президент США жорстко реагувати на регулярні російські удари по Україні. Тому, можливо, ворог зробив певне своєрідне "затишшя".

Не варто забувати, що Росія любить залякувати. Тому не виключено, що вони здійснять масовану атаку по Україну в ніч з 15 на 16 серпня, коли відбуватиметься зустріч чи за день до того. Може бути системний обстріл упродовж кількох днів.

Ці варвари роблять саме так. Вони звикли працювати як мерзоти. Ми це знаємо та бачимо. Але чомусь світ не може це осягнути та усвідомити. Особливо Дональд Трамп. Цивільним потрібно бути обережними. Думаю, що Росія битиме саме по цивільних містах,

– сказав Ткачук.

Додамо, вже є приблизні підрахунки, скільки саме Росія витратила на обстріли України у 2025 році. Лише на удари безпілотники вони могли витратити близько 5,7 мільярда доларів.