Величезні проблеми з деякими об'єктами, – Зеленський прокоментував удари по НПЗ в Росії

Україна посилює ефективність застосування дронів й відповідає Росії на удари по енергетичній інфраструктурі. Тепер ворог має масштабні проблеми із деякими об'єктами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також "Був важливий, як Кримський міст": яку рідкісну ціль знищили СОУ в Криму і до чого там готуються

Як удари СОУ по ворожих об'єктах вплинули на Росію?

Зеленський наголосив, що безпілотні технології України регулярно вдосконалюються – це дає можливість ефективно атакувати ворожі цілі.

Він додав, що під час операцій Сили оборони подекуди одночасно уражають кілька цілей, тоді як в інших випадках – зосереджуються на одній пріоритетній. За словами президента, це вже створює серйозні проблеми для російської сторони щодо окремих об'єктів.