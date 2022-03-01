Удари трьома ракетами: прокуратура відкрила справу через обстріли житлових районів Харкова

Близько 13:20 1 березня Росія завдала авіаудару по Харкову. Снаряд влучив у житлові будинки міста по проспекту Новобаварський, 95-97. Через ракетні удари Генпрокуратура відкрила кримінальну справу.

За попередніми даними, загинуло 5 осіб, близько 10 осіб отримали тілесні ушкодження. Також пошкоджено 7 авто, з яких 1 повністю згоріло. Фактична кількість загиблих та поранених встановлюється.

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Кримінальне провадження стосується і авіаудару по заводу у Харкові.

Так, Новобаварська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Загалом ворог здійснив 3 постріли трьома ракетами, серед яких:

перша влучила поміж 2 та 3 під’їздами,

друга влучила в проїжджу частину по проспекту Новобаварський, 95 в бік села Пісочин,

третя ракета влучила на територію Харківського заводу підйомного транспортного обладнання по проспекту Новобаварський, 118.

Наразі рятувально-пошукова операція триває. Працівниками ДСНС проводиться розбирання завалів, залучено 8 одиниць техніки.

Додамо, що у Харкові окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки. Внаслідок авіаудару між будинками загинули 8 невинних людей. Окрім цього, за даними ДСНС станом на 16 годину, ще 6 осіб постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 38 осіб.