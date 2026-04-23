"Це набагато цікавіше": Буданов вказав на несподіваний наслідок ударів по НПЗ Росії

Систематичні атаки українських дронів на об'єкти нафтової інфраструктури країни-агресорки завдають шкоду не лише економіці Росії. Натомість ідеться про втрату репутації країни на міжнародному рівні.

Відповідну заяву очільник Офісу Президента Кирило Буданов зробив на полях 18-го Київського Безпекового Форуму, на якому також були й журналісти 24 Каналу.

Як Буданов прокоментував наслідки ударів по НПЗ ворога?

Серед збитків у доларах, у падінні видобутку нафти й зірваних контрактах генерал вказав саме на останнє як на найбільш важливий пункт завданої шкоди агресору.

Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти – це набагато цікавіше,

– підкреслив Буданов.

Так, Росія поступово втрачає свій імідж держави, яка може виконувати зобов'язання. За словами керівника Офісу президента, Кремль зазнає насамперед серйозних репутаційних втрат.

Кирило Буданов зазначив, що навіть якщо ситуація з цінами на нафту з часом стабілізується після завершення війни, іміджеві наслідки залишаться надовго.

Також, за оцінкою генерала, під сумнів ставиться надійність Росії як постачальника сировини. Це, у свою чергу, може мати довгостроковий ефект.

На практиці зірвані контракти означають втрату довіри з боку країн-імпортерів, стійкі репутаційні збитки, які не зникають навіть після війни, а також стимул для партнерів Росії шукати альтернативних постачальників.

До речі, однією з останніх атак став удар по Нижньогородській області. СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію "Горький", після чого там спалахнула масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.

