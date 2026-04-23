"Це набагато цікавіше": Буданов вказав на несподіваний наслідок ударів по НПЗ Росії
- Кирило Буданов заявив, що систематичні атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії призводять до серйозних репутаційних втрат для країни.
- Зірвані контракти та втрата довіри імпортерів можуть мати довгостроковий негативний ефект на позицію Росії як надійного постачальника сировини.
Систематичні атаки українських дронів на об'єкти нафтової інфраструктури країни-агресорки завдають шкоду не лише економіці Росії. Натомість ідеться про втрату репутації країни на міжнародному рівні.
Відповідну заяву очільник Офісу Президента Кирило Буданов зробив на полях 18-го Київського Безпекового Форуму, на якому також були й журналісти 24 Каналу.
Як Буданов прокоментував наслідки ударів по НПЗ ворога?
Серед збитків у доларах, у падінні видобутку нафти й зірваних контрактах генерал вказав саме на останнє як на найбільш важливий пункт завданої шкоди агресору.
Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти – це набагато цікавіше,
– підкреслив Буданов.
Так, Росія поступово втрачає свій імідж держави, яка може виконувати зобов'язання. За словами керівника Офісу президента, Кремль зазнає насамперед серйозних репутаційних втрат.
Кирило Буданов зазначив, що навіть якщо ситуація з цінами на нафту з часом стабілізується після завершення війни, іміджеві наслідки залишаться надовго.
Також, за оцінкою генерала, під сумнів ставиться надійність Росії як постачальника сировини. Це, у свою чергу, може мати довгостроковий ефект.
На практиці зірвані контракти означають втрату довіри з боку країн-імпортерів, стійкі репутаційні збитки, які не зникають навіть після війни, а також стимул для партнерів Росії шукати альтернативних постачальників.
До речі, однією з останніх атак став удар по Нижньогородській області. СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію "Горький", після чого там спалахнула масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.
Що відомо про удар по НПЗ в Туапсе?
У ніч проти 20 квітня українські безпілотники атакували НПЗ у російському місті Туапсе, влучивши в резервуарний парк, що також спричинило масштабне займання, яке тривало і наступного дня – частину осередків пожежі тоді ще не вдалося ліквідувати, а дим був помітний на сотні метрів.
Місцеві мешканці повідомляли про серйозні екологічні наслідки, зокрема, на них з неба падав нафтовий дощ, що викликало занепокоєння через забруднення довкілля. Наразі сам завод майже повністю призупинив свою роботу на невизначений термін.
Водночас офіцер Національної гвардії України Андрій Отченаш зазначив, що російські нафтопереробні підприємства останнім часом горять у масштабах, які раніше було навіть складно уявити.