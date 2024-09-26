У Британії сказали, коли Україна отримає дозвіл на удари углиб Росії

У Британії вірять у те, що будуть ухвалені усі необхідні рішення, які посилять Україну перед початком важкої зими 2025 року. Девід Лемі припустив, коли Київ може отримати дозвіл на удари вглиб Росії.

В інтерв'ю Голосу Америки очільник МЗС Великої Британії заявив, що очікує на ухвалення рішення щодо зняття обмежень на удари далекобійною зброєю по Росії ще до початку зими.

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Настав час для Заходу проявити сміливість

Девід Леммі наголосив, що попереду зустріч Зеленського і Байдена, а також G20.

Міністр підкреслив, що "упродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до важкої зими 2025-го року".

Крім того, він оприлюднив дані британської розвідки. Ті свідчать, що ситуація для Путіна набагато складниться вже наступного року. "Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав", – зазначив Леммі.

Британець відзначив успіхи України, якій вдалося вигнати росіян з Чорного моря, відвоювати половину земель і почати операцію на Курщині. Він висловив сподівання, що Києву вдасться утримати свої позиції.

Леммі наголосив, що зараз настав саме той момент, коли "Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість".

До слова, план перемоги Зеленського включає право України самостійно вирішувати, як використовувати надану Заходом зброю.