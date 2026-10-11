Балістикою по Москві: Світан запропонував відповідь на російські удари

Після російських ударів по дата-центрах у Києві під атакою опинився найбільший дата-центр "Яндекса" в Сасово. Російські ЗМІ повідомили про пожежу на об'єкті після нічних обстрілів та перебої в роботі сервісів компанії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, якою має бути відповідь на російські атаки по інфраструктурі. Він назвав пріоритетні цілі та умову, яка дозволила б змінити підхід до ударів у відповідь.

Дзеркальні удари мають стримувати російські атаки

Реагувати на атаки по українській інфраструктурі потрібно відразу й посилювати удари у відповідь, вважає Світан. Ураження російських об'єктів має впливати на подальшу поведінку ворога.

Після ударів по наших дата-центрах наші тут же почали бити по російських. Це дуже правильний і грамотний підхід – дзеркальні удари. Росіяни по-іншому не розуміють,

– заявив Світан.

Подібна відповідь уже була після російських атак на українську поштову інфраструктуру, коли під ударами опинилися склади Wildberries. Ураження цих об'єктів полковник пов'язує зі стримуванням подальших дій росіян.

У росіян велика територія. Ми можемо дістатися будь-якого дата-центру на 17,5 мільйона квадратних кілометрів російської території. Прикрити вони їх не зможуть,

– вважає полковник.

Українські дата-центри мають резервні можливості, що дозволяють після ударів перемикатися на резерв і продовжувати роботу. Завдяки цьому наслідки їхнього ураження Світан вважає меншою проблемою.

Московські дата-центри можуть стати цілями для балістики

Дістатися Москви безпілотниками складно, тому можливість ударів по її дата-центрах Світан пов'язує з появою української балістики. Коли таке озброєння зможе виконувати завдання на цій дальності, ці об'єкти мають бути серед пріоритетних цілей.

Оптимальний варіант – бити асиметрично. Якщо є балістика по Москві, на будь-який удар по Україні, куди б вони не влучили, повинна йти балістика по Москві,

– заявив полковник.

Для ударів дронами пріоритетними є російські нафтові об'єкти, де навіть пів кілограма вибухівки може уразити окрему установку або місткість на заводі.

Це називається сірник на бензоколонці. Достатньо цього сірника на бензоколонці, і Росія згорить. Якщо ставити завдання зі знищення російської економіки, то на крилі це можна робити по нафтовій галузі,

– пояснив Світан.

За останні кілька днів українські удари припали на лінійно-виробничо-диспетчерські станції, що працюють на нафтопроводах і продуктопроводах, а також на Волгоградський та Омський НПЗ.

Світан пояснив, як відповідати на удари Росії: дивіться відео