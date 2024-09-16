"Питання виживання українців": яке рішення критично потрібно ухвалити Заходу

Україна досі не отримала дозволу на використання далекобійної зброї вглиб російської території. Хоч це могло б зберегти сотні життів як цивільним, так і військовим.

Попри те, що західна спільнота у своїй більшості підтримує Україну, однак певні важливі для нас рішення ухвалюють доволі довго. Детальніше про це 24 Каналу розповів Ігор Чаленко – політолог, голова Центру аналізу та стратегій.

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"Світ на нашому боці"

Українські партнери досі вагаються, чи надавати дозвіл на удари власною зброєю вглиб Росії. Однак, наприклад, Німеччина ухвалила остаточне рішення для себе: вони не дозволять використовувати надану Україні зброю по території Росії, навіть якщо це зроблять усі інші партнери.

Ситуація в різних країнах сьогодні відносна з точки зору непохитної підтримки України. Але для нас найголовніше, що все ж перевага громадської думки на нашому боці. Нинішню ситуацію усі бачать, вона має вплив. Якщо ми говоримо про США, то хотілося б побачити стійкішу двопартійну підтримку,

– зауважив Ігор Чаленко.

У цьому контексті варто відзначити нещодавній лист республіканців до Адміністрації Байдена, у якому закликали зняти обмеження на використання далекобійної американської зброї по території Росії. Однак подібних жестів та, власне, дій мало би бути більше.

"Це питання виживання українців. Я дуже вдячний Майклу Дугласу, який приїхав на Кримську платформу та висловлював прогноз, що країни НАТО усе ж дадуть дозвіл на використання зброї великої дальності. Він не політик, він радше інфлюєнсер та висловлює те, про що думають американці", – наголосив політолог.

Довідка. Майкл Кірк Дуглас — американський актор та кінопродюсер; лауреат премії "Оскар".

Додамо, що за даними The Guardian Велика Британія та США все ж дозволять Україні бити вглиб Росії. Британські джерела повідомили видання, що це рішення буде "частиною ширшого плану".