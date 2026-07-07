Мінус 5 електростанцій за ніч: Мадяр про результати роботи СБС у Криму

Українські військові продовжують знищувати ворога на тимчасово окупованих територія. СБС завдали потужних ударів по окупантах у Криму.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Спалахнули важливі підстанції й не виключено, що горіло судно: Крим атакували безпілотники

Які наслідки після української атаки БпЛА?

Сили безпілотних систем за перший тиждень липня уразили 44 енергетичні об'єкти в окупованому Криму та на півдні ТОТ. Зокрема, 7 липня було атаковано п'ять електропідстанцій і одну газорозподільну станцію.

Українські дрони у Криму завдали ударів по:

Електропідстанції ПС 35/10 кіловольтів "Чкалове", у селі Чкалове;

Електропідстанції ПС 330 кіловольтів "Західно-Кримська", у селі Кар'єрне;

Електропідстанції ПС 110 кіловольтів "Саки", у місті Саки;

Електропідстанції ПС 220 кіловольтів "Комиш-Бурун", у місті Керч;

Електропідстанції ПС 110 кіловольтів "Митяєве", у селі Митяєве;

Газовій компресорній станції "Тасуново", у селі Тасунове.

Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо,

– написав "Мадяр".

У Силах безпілотних систем також повідомили, що в Азовському морі були уражені ще два російські танкери. Детальнішу інформацію про результати операції пообіцяли оприлюднити пізніше.

Інші новини про удари ЗСУ по росіянах на ТОТ

Вночі 6 липня Сили безпілотних систем вдарили по двох танкерах з бензином в Азовському морі. За словами військових, це паливо доправляли до тимчасово окупованого Криму.

Також Роберт Бровді підтвердив ураження двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 "Тріумф", що використовуються для пусків балістичних ракет по наземних цілях, та РЛС "Нєбо-У" в Криму.

На тимчасово окупованих територіях російська логістика дедалі частіше опиняється під ударами. У червні Сили оборони України атакували понад 50 тисяч військових цілей, а на Донеччині та Запоріжжі під контролем уже перебувають ключові маршрути постачання, мости, стоянки техніки й паливні перевезення.