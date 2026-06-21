Втрата Starlink для росіян грає на користь України, – в ISW оцінили спроби ворога адаптуватись

Російські війська намагаються змінювати тактику застосування безпілотників після блокування Starlink. Наразі ворогу не вдається адаптуватись через тривалі удари Сил оборони України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що змінилось з відключенням Starlink для російських користувачів?

Аналітики навели дані одного з українських командирів, чий батальйон протидіє російським дронам. Він повідомив, що з лютого 2026 року, коли росіяни втратили доступ до Starlink, окупанти стали менше бити безпілотниками типу БМ-35 та БМ-39 "Італмас". А з червня вони знову почали їх запускати, але на коротші дистанції.

Водночас росіяни змушені переходити на розвідувальні БпЛА, запускати їх на більших висотах та супроводжувати ударні безпілотники дронами-перехоплювачами. До того ж намагаються уникати їхнього виявлення засобами радіоелектронної боротьби.

Аналітики також навели дані, опубліковані радником Міноборони Сергієм "Флеш" Бескрестновим. Вони свідчать про використання дронів-перехоплювачів російськими військами, які намагались захистити від атак так звану трасу Р-280 "Новоросія", а саме відтинок біля Мелітополя.

Зазначається, що Сили оборони успішно користуються відсутністю доступу до Starlink у противника, щоб бити по російських цілях як в її тилу, так і на тимчасово окупованих територіях.

Російським військам, ймовірно, доведеться додатково адаптувати свої ударні та перехоплювальні безпілотники, оскільки Україна продовжує свою ударну кампанію середньої дальності по російських військових об'єктах та логістиці на окупованій частині України,

– резюмували аналітики.

Нагадаємо, 20 червня Сили оборони завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку на окупованій частині Херсонщині. Його російська армія використовувала для забезпечення військової логістики між Кримом та підрозділами на Півдні.

Також було уражено ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" противника у Запорізькій області та низку його пунктів управління БпЛА.