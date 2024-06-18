Чи законні удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив несподівану заяву
Джерело:Neue Zürcher Zeitung
Сили оборони України мають право атакувати територію Росії із західного озброєння. При цьому, якщо в Європі та на Заході покажуть слабкість, російські генерали можуть піти далі.
Удари зупинять російських генералів
Відповідну заяву озвучив канцлер Австрії Карл Нехаммер. Він наголосив, що атаки по Росії узгоджуються з міжнародним правом.
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Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Кремль припинить агресію, військова допомога Україні автоматично зменшиться. Якщо європейці відступлять, це може заохотити російських генералів зайти ще далі,
– зазначив Нехаммер.
Путін може закінчити війну будь-якої миті
Австрійський канцлер також назвав "Глобальний саміт миру" першим кроком на шляху до припинення війни. При цьому він визнав, що участь Росії у мирному процесі потрібна.
"Без Росії миру не буде. Саме Путін напав на Україну, в нього є можливість припинити війну будь-якої миті. Однак війни хоч і починаються швидко, тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити", – додав Нехаммер.
Нейтралітет Австрії
За словами політика, при тому, що Австрія займає нейтральну позицію, вона підтримує зовнішню політику Євросоюзу та солідарна у питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.Довідково. Закон не забороняє Австрії брати участь у збройних конфліктах, але передбачає, що країна не повинна вступати у військові союзи або дозволяти іншим країнам розміщувати війська на своїй території.