Сьогодні по багатьох містах України лунала повітряна тривога. Російські окупанти продовжують обстріл, ЗСУ активно та успішно протидіють ворогу.

Сьогодні, 26 лютого, у Львові декілька разів лунала тривожна сирена. Сигнал тривоги сповіщав мешканців про небезпеку та повідомляв про необхідність негайно піти в укриття.

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Обстрілу Львівської області не було

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький на брифінгу повідомив, що ворог не вів обстрілу на території області. Разом з тим, тривожні сирени лунали не просто так.

Жодних ударів по львівський області не було. Знову ж таки, це все літальні апарати, які рухались з Білорусі. Вони розверталися, не долітаючи до нас,

– розповів він.

Зазначимо, зараз російські окупанти ведуть активний артилерійський обстріл Сум та Охтирки. Снаряди ворога влучають у житлові райони.

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