Ракети самі за себе скажуть, – Зеленський вперше прокоментував дозвіл на удари по Росії

Володимир Зеленський 17 листопада записав традиційне вечірнє звернення. У ньому президент прокоментував інформацію зі ЗМІ про надання Україні дозволу на далекобійні удари по Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Зауважимо, ЗМІ очікують, що Україна завдасть західними ракетами по Росії вже найближчими днями.

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Далекобійні удари та реакція на атаку Росії

Володимир Зеленський зауважив, що План посилення України – це План перемоги, який він представив партнерам. І одним із головних його пунктів є далекобійність для Збройних Сил.

Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково,

– сказав Зеленський.

Також президент вказав, що 17 листопада був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. Росія запустила 210 дронів і ракет одразу. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура.

"І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами – умиротворенням. Сьогодні цей "голуб миру" надіслав нам чергові "Кинджали" та "Калібри". Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися", – вказав Зеленський.

Український гарант зауважив, що Україна зараз ще не отримала від партнерів усіх потрібних систем ППО. Але робота над цим триває. За словами президента, коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним

"Обов’язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск. Будь-які удари. Щоб наступного року досягти свого. Щоб досягти миру", – підсумував Зеленський.