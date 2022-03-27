Авіація ЗСУ завдала нищівних ударів по об'єктах окупантів: знищені 12 безпілотників і 1 літак

27 березня 2022 , 06:42
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Джерело:

фейсбук Генерального штабу ЗСУ

Минулої доби, 26 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ успішно ліквідувала визначені командуванням цілі та об'єкти окупантів.

Як наслідок – ворог залишився без 1 літака та аж 12 безпілотників різних типів.

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Крім того, наша авіація збила 2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил була залучена для винищувального прикриття військ та об'єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об'єктах окупантів,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Раніше розвідка Великої Британії доповіла, що Росія стріляє по густонаселених районах України здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.

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Автор: Альона Захарова