Ударний дрон Bayraktar Akinci вперше провів тестовий удар керованими бомбами

У Туреччині відбулися успішні випробування безпілотника Bayraktar Akinci. Він у тестовому режимі провів бомбометання керованими бомбами TOLUN.

Під час випробувань Bayraktar Akinci вперше використав міні-бомбу TOLUN із системами наведення GPS/INS розробки турецької компанії Aselsan.

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Пуск міні-бомб по цілях на відстані 30 кілометрів здійснили з висоти 8000 метрів. Як зазначається, такі боєприпаси вперше використовуються безпілотною авіацією.

Зауважимо, що ще у листопаді 2021 року Україна підписала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача MIUS та важкого ударного безпілотника Akinci.

Що відомо про Baykar Bayraktar Akıncı

Ще у травні 2022 року 2 важких ударних БпЛА Baykar Bayraktar Akıncı здійснили подорож з європейської частини Туреччини до столиці Азербайджану, Баку, щоб взяти участь у виставці Teknofest. Це не найтриваліший політ Bayraktar Akıncı, під час випробувань тестовий БпЛА подолав 7507 кілометра і перебував у повітрі близько 25 годин.

Основні характеристики безпілотника:

вантажопідйомність – 1350 кілограмів;

максимальна злітна вага – 5500 кілограмів;

максимальна швидкість – 361 кілометр на годину;

крейсерська швидкість – 240 кілометрів на годину;

робоча висота – 9100 метрів;

озброєння – 8 точок підвіски для ракет і бомб різних типів.

Akıncı – новітній важкий ударний БПЛА, який розроблений та вже серійно виготовляється турецькою компанією Baykar. Цей дрон вже прийнятий на озброєння збройними силами Туреччини та невдовзі має вийти на міжнародний ринок. Враховуючи те, що в небо його підіймають українські двигуни, цілком логічно, що одним з покупців буде саме Україна.