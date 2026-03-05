ЗСУ отримали новий оптоволоконний дрон: він має рекордну дальність ураження

Міноборони України допустило до використання ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва. Наші військові вже активно запускають його на фронті.

Про це поінформували на сторінці Міноборони. Там розповіли про головні характеристики дрона.

Чим славиться "Пташка"?

Зазначаєтсья, що дрон має оптоволоконний канал керування й може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 кілометрів.

Зверніть увагу! Наразі це рекордний показник серед усіх кодифікованих безпілотників такого типу.

Цей ударний дрон створили для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. "Пташка" має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

У Міноборони додали, що його конструкція цілком збалансована для виконання потрібних маневрів під час польоту.

Бойового навантаження дрона повністю вистачає для ударів по ворожій піхоті, для атак вогневих позицій, бліндажів, а також автомобільної і легкоброньованої техніки росіян.



ЗСУ отримали новий дрон / Зображення Міноборони

"Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру,

– мовиться у повідомленні відомства.

Що відомо про інші українські розбробки?