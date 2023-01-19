УГКЦ хоче мати доступ до Почаївської лаври, – Блаженніший Святослав

Українська греко-католицька церква хоче отримати право проводити богослужіння в Почаївській лаврі, яка наразі перебуває в оренді УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він наголосив, що Почаївська лавра – це великий духовний центр, пише 24 Канал.

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УГКЦ хоче проводити службу у Почаївській лаврі

Ми не хочемо сьогодні пред'являти якісь майнові претензії комусь. Але ми говоримо, що це історично великий духовний центр нашої церкви,

– підкреслив Святослав Шевчук.

Дослідники київського християнства у Речі Посполитій говорять, що колись була неписана домовленість між православними у Києво-Печерській лаврі і греко-католиками у Почаївській лаврі щодо друку літургійних книг.

УГКЦ не піддає сумніву право власності держави

Глава УГКЦ додав, що російські царі перетворили Почаїв на прикордонний форпост. А радянська влада спеціально Почаївську лавру з її територією приєднала до Тернопільської області. Усе для того, щоб знищити Унію в Галичині.

"Тому от ті, які прийматимуть рішення, кому дати доступ для можливості молитися, мусять враховувати, що Почаївська лавра має історичне відношення до нашої церкви", – зазначив Блаженніший Святослав.

Священник наголосив, що УГКЦ не піддає сумніву право власності держави, але хоче мати доступ до цієї святині.

На початку січня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що Україна продовжує непросту та копітку роботу повернення храмів, які з тих чи інших причин орендує або просто використовує УПЦ МП. Зокрема, Почаївської лаври, угода щодо якої укладена на 49 років. Ткаченко наголосив, що у кожному з цих випадків потрібно буде ухвалювати цивілізовані, європейські та прозорі рішення.