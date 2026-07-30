Іран найближчими тижнями отримає китайські ПЗРК, – Reuters

На тлі війни на Близькому Сході Пекін та Тегеран уклали угоду щодо передачі сотень китайських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Постачання значно розширить іранський арсенал засобів протиповітряної оборони малої дальності.

Також домовленість підкреслить поглиблення військових зв’язків обох країн. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про співпрацю між Тегераном та Пекіном?

За даними інформаційного агентства, Іран уклав нову оборонну угоду з Китаєм. Вона демонструє бажання Тегерану швидко відновити свої можливості після війни на Близькому Сході.

Іран може отримати від 300 до 400 ПЗРК вже найближчими тижнями. Вони коштуватимуть 60 – 70 мільйонів доларів.

Серед систем, які фігурують в угоді, називають китайські ракети QW-12 та FN-16. Тегеран підписав домовленість із компанією Zhongqing Baoshang International Investment, зареєстрованою в Гонконгу. Вона виступала посередником між сторонами.

Вантаж має бути доставлений з Китаю транзитом через Пакистан до Ірану. Невідомо, повітряним чи наземним шляхом буде перевезена зброя.

Пакистанське військове відділення зв'язків з громадськістю ISPR заперечує інформацію.

Припущення про причетність Пакистану до постачання зброї протиповітряної оборони Ірану з Китаю є абсолютно вигаданими та хибними,

– відповіли у відомстві.

Речник МЗС Пакистану не відповів на запити про коментарі.

Водночас два західні розвідувальні джерела та іранський чиновник розповіли, що Тегеран розглядав наземні маршрути для більш прихованого транспортування китайських військових систем і компонентів подвійного призначення. Такий варіант мав би зменшити ризик перешкод під час перевезення.

Чому Ірану потрібна угода?

Європейське джерело Reuters у сфері безпеки повідомило, що влада його країни знає про кілька контрактів щодо можливого продажу Ірану ПЗРК серії QW, зокрема систем QW-12, QW-18 та QW-19. Джерело на Близькому Сході зазначило, що Іран намагався придбати ракети QW-12 та QW-18, але невідомо, чи угоду вже остаточно уклали.

QW-12 та FN-16 належать до переносних ракетних комплексів "земля-повітря" з інфрачервоним наведенням. Їх використовують проти літаків на малій висоті, гелікоптерів і безпілотників.

Мобільність таких систем дозволяє швидко розгортати їх навколо військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та інших важливих цілей. Військові експерти зазначають, що саме в цьому й полягає їхня цінність для Ірану.

Війна на Близькому Сході показала слабке місце іранської оборони – захист військових та стратегічних об’єктів від сучасних літаків і високоточної зброї. Саме тому переносні системи ППО стали для Тегерана особливо важливими: їх можна швидко розгорнути, вони працюють невеликими командами та легко переміщуються.

Які останні новини Ірану?

У ніч на 29 липня Іран атакував американські бази у Йорданії. ЗМІ повідомляють, що це перша атака від 24 липня, коли Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по Ірану, щоб "дати шанс переговорам".

Також NYT повідомили, що Іран розглядав можливість удару по українському морському порту у відповідь на атаку по своєму судну. Проте дипломатичні зусилля допомогли знизити напруження між сторонами.