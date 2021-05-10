Угода Німеччини й Росії щодо "Супутника V" фактично мертва, – Bild

Переговори між Німеччиною і Росією щодо ймовірної закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" все ще тривають. Однак наразі вони зайшли у глухий кут.

Таку думку висловили проінформовані джерела Bild. Журналісти дізналися, що в урядовій робочій групі з німецьких та російських представників не порозумілися.

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Чому Німеччина не купуватиме російську вакцину "Супутник V"

Ще 24 березня Берлін закликав Європейську комісію розпочати спільні закупівлі "Супутник V" для ЄС. Відтоді тривають переговори на урядовому рівні між Німеччиною та Росією щодо закупівлі російської вакцини.

Однак за весь цей час – до майже середини травня – домовитися бодай про щось так і не вдалося.

Bild називає кілька причин, чому Німеччина не купуватиме російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V":

Росія не зможе доставити вакцину в червні або липні через проблеми із закупівлею сировини.

Кремль обіцяв багато вакцини Індії – тож аби відправити її в ЄС, доведеться відбирати в Індії.

Вимоги до узгодження вакцини Єврогентством із лікарських засобів (EMA) значно вищі, ніж думали у Москві.

"Ця штука фактично мертва", – прокоментувало джерело видання ідею з закупівлею Німеччиною вакцини "Супутник V" в Росії.

З огляду на все це у Bild зробили такі висновки:

Німеччина буде покладатися на інші вакцини, поставки яких наразі зростають, але не на російську.

Тим більше що до EMA досі не надходило жодних досліджень щодо ефектів і побічних дій "Супутника V".

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