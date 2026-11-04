"Справжня Drone deal": Україна веде переговори з Єврокомісією про угоду щодо дронів

Україна та Європейська комісія обговорюють укладення окремої Drone Deal – угоди про співпрацю у сфері безпілотників. Раніше підписане партнерство між Україною та ЄС в оборонній промисловості частково охоплює цю сферу, однак не є повноцінною угодою про дрони.

Про це повідомила радниця апарату Ради національної безпеки і оборони України Оксана Осадча на EU Accession Exchange Forum.

Що відомо про переговори щодо Drone Deal?

За словами радниці апарату РНБО, раніше підписану спільну декларацію про партнерство у сфері оборонної промисловості між Україною та ЄС у медіа називали Drone Deal. Однак цей документ не є тією окремою угодою про дрони, яку прагне укласти Україна.

Спільна декларація "Партнерства у сфері оборонної промисловості між ЄС та Україною" (EU-Ukraine Defence Industrial Partnership) вже була підписана тоді, коли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. У медіа це подавали як drone deal між ЄС та Україною – на жаль, поки ні. Наразі ми проводимо переговори з Єврокомісією про це. Але це те, що ми б хотіли, це база для нашого спільного захисту,

– сказала Осадча.

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які залишилися на шляху до вступу в ЄС. Прогрес у підготовці до членства зафіксували у дев'яти розділах, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.

Водночас у жодному розділі не зафіксували погіршення чи відкату реформ. Хороші або дуже хороші результати Єврокомісія відзначила у десяти сферах, зокрема енергетиці, цифровізації, освіті, сільському господарстві та митниці.

Вперше найвищу оцінку прогресу отримала зовнішня політика, безпека й оборона, також позитивно оцінили роботу антикорупційних інституцій. Наступною метою України є отримання проміжної оцінки бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року, для підготовки до цього етапу створили спільну робочу групу з ЄС.