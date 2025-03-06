Україна та США можуть підписати угоду: як країни готуються до зустрічі

У понеділок, 10 березня, українська делегація прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з американською стороною. Під час цієї зустрічі країни можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали.

Наразі обидві сторони готуються до візиту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела Radio NV.

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Хто візьме участь у переговорах в Саудівській Аравії

За даними джерел Radio NV, до американської делегації увійде радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, спецпредставник президента у справах Близького Сходу Стівен Віткофф та держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Тоді як Україну в Ер-Ріярді у рамках переговорів щодо мирної угоди, ймовірно, представлятиме глава Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Повідомляється, що вже 11 березня Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини.

Окрім цього, джерело видання в Офісі Президента повідомило, що до Саудівської Аравії заплановано й візит українського глави держави Володимира Зеленського та його команди. Однак, поки невідомо, чи братиме він участь у переговорах.

Зазначимо, що Зеленський мав відвідати країну ще у лютому. Проте скасував візит до Саудівської Аравії на тлі переговорів між Росією та США. Тоді президент сказав, що не хоче збігів і щоб партнери подумали "щось зайве".