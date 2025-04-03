Зеленський правильно відреагував: про що свідчать заяви Трампа щодо рідкоземельних металів

Президент США заявив, що Україна вимагає вступу до НАТО в обмін на підписання угоди про корисні копалини. Втім, президент України спростував цю інформацію. Трамп тисне на Київ з однієї причини.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп прагне позиціонувати себе як посередника в перемовинах між Україною та Росією, нібито не підтримуючи жодну зі сторін. Він постійно наголошує, що США залишаються осторонь конфлікту і не мають до нього жодного стосунку.

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Його заяви свідчать, що він намагається продемонструвати тиск не лише на президента Росії Владіміра Путіна, а й на Київ. Втім, маневр у Трампа обмежений, оскільки угода про корисні копалини ще обговорюється.

Зв'язок із НАТО: чому Трамп згадав Альянс

"Трамп не може сказати, що Україна відмовляється її підписувати. Ми не чули жодних офіційних заяв про це. Ми знаємо, що над угодою ведеться робота, що американці надіслали нахабний варіант. Тобто там вони все отримають, а ми – нічого. Так не може бути. Дві суверенні країни повинні домовлятися з урахуванням взаємної вигоди", – сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що Трамп вирішив згадати про НАТО, оскільки потенційно Зеленський міг сказати щось про НАТО і в межах цієї угоди. Ба більше, Стів Віткофф також згадував НАТО в останньому інтерв'ю.

Перемовна стратегія Трампа

Він зазначив, що зовні це здається так, ніби Трампу треба показати рівновіддаленість від України та Росії. У його розумінні рівновіддаленість – це тиск на обох.

Проблема в тому, що йому нема до чого причепитися в Росії. Оскільки Росія тотально все ігнорує, порушує й не йде на контакт. Наприклад, коли американська делегація запропонувала перемир'я, Україна після певних консультацій погодилася. Ми прийняли їхню пропозицію, зробивши їм велику поступку. Росія ж нічого такого не зробила,

– сказав Рейтерович.

Він пояснив, що у президента США не виходить продемонструвати "рівновіддаленість", тому він шукає, до чого причепитися. Україні потрібно на це реагувати спокійно.

Зеленський правильно відреагував. Він прокоментував, що Україна ніколи не порушувала питання про НАТО у межах цієї угоди, воно взагалі не має до неї жодного стосунку,

– сказав Рейтерович.

Над угодою наразі працює Кабінет Міністрів України. Після того як сторони дійдуть спільної позиції й Україна отримає більш-менш прийнятний варіант, тоді черга буде за парламентами.