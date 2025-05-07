У Раді розповіли, коли розглянуть ратифікацію угоди про надра

Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Для того, щоб набути чинності вона має пройти ратифікацію у Верховній Раді.

Там розповіли, коли ратифікують документ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Коли Рада розгляне ратифікацію угоди про корисні копалини

За даними нардепа, вже завтра, 8 травня, Верховна Рада збереться на екстрене засідання. Зокрема, на ньому обговорять ратифікацію угоди про надра. Железняк каже, що обговорення триватимуть 20 хвилин та запевняє, що угоду вдасться ратифікувати без проблем.

Окрім цього, парламентарії планують включити до порядку денного законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу та скоротити терміни для внесення альтернативних законопроєктів.

Варто зазначити, що ухвалення такого законопроєкту необхідне для роботи інвестиційного фонду в рамках угоди про надра. Перше читання може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що раніше Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції в українську економіку та зберігатиме право повного контролю ресурсів за Україною.

Угода передбачає рівноправне партнерство, і, згідно з нею, національна власність є захищеною.