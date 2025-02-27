США очікують 20 мільярдів прибутків від угоди з Україною, – кореспондентка Білого дому

США планують отримати близько 20 мільярдів доларів від угоди з Україною. Договір передбачає, що Київ передасть частину доходів від своїх корисних копалин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку Білого дому Келлі Майєр.

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Скільки США планують заробити на угоді з Україною

За словами Маєр, директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассетт повідомив їй, що США сподіваються на прибуток близько 20 мільярдів доларів від угоди з Україною.

Дохід, який США сподіваються отримати від цієї угоди з рідкісноземельними металами та мінералами, становить 20 мільярдів доларів. Угода означає, що Україна віддаватиме частину доходу від своїх мінеральних ресурсів у фонд, який спільно контролює Зеленський із США,

– йдеться у повідомленні.

Гассетт також зазначив, що бачення президента США Дональда Трампа полягає в тому, що "наявність критично важливих мінералів не лише допоможе нам у сфері національної безпеки". Крім того, "розміщення власності в цих місцях допоможе їх захистити, адже, звісно, ніхто не захоче атакувати об'єкти, що належать США".

"Я думаю, що наявність певної американської власності – це спосіб забезпечити увагу США до простору, який, як ми сподіваємося, допоможе зберегти мир, коли мир, як ми сподіваємося, настане", – підкреслив Гассетт.