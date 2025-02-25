У ЄС кажуть, що їхня угода щодо копалин "не конкурує з США", – BBC

Євросоюз запропонував Україні свою угоду щодо рідкоземельних металів. У ЄС зазначають, що це не є спробою конкурувати з Сполученими Штатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про угоду з ЄС щодо корисних копалин

Джерело в ЄС повідомило, що його пропозиції "не конкурують із пропозиціями США" і що "ЄС прагне прискорити давні партнерські відносини, пов'язані з кроками України щодо приєднання до блоку".

Так, ідея європейської угоди щодо копалин пролунала з вуст європейського комісара з промислової стратегії Стефана Сежурне під час поїздки до Києва. Сежурне сказав, що це буде "виграшно для всіх", додавши, що ЄС ніколи не вимагатиме угоду, яка не буде "взаємовигідною".

BBC зазначає, що здається, такий підхід суттєво відрізняється від підходу Вашингтона. Мова про те, що Трамп вимагав масштабної угоди, вважаючи її способом відшкодування минулої допомоги. Поки що угода з США не підписана, хоча, ймовірно, текст близький до завершення.