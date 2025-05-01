Перший результат зустрічі у Ватикані: Зеленський прокоментував підписання угоди про надра

Підписання угоди про корисні копалини – це перший результат ефективних переговорів з американською стороною. Зокрема, досягти домовленостей допомогла й зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані.

Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Перший результат ватиканської зустрічі президентів

Під час короткої розмови Зеленського та Трампа у Ватикані, яка пройшла 26 квітня, сторони обговорили готовність до підписання історичної угоди про корисні копалини.

За словами президента України, підписана угода зі США є першим результатом ватиканської зустрічі. Наразі очікуються й інші домовленості, яких тоді вдалося досягти з Дональдом Трампом.

Вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це,

– розповів Зеленський.

Лідер держави також подякував українській та американській сторонам за успішну роботу та співпрацю. Він додав, що посадовці провели фахову роботу над угодою, хоча "перемовини були іноді непростими".

Володимир Зеленський сказав, що підписана угода дає можливості вносити вагомі інвестиції в Україну та модернізувати виробництва.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, Україна та США підписали важливу угоду про створення інвестиційного фонду для відновлення України. Згідно з нею Вашингтон отримає 50% від видобутих корисних копалин в Україні, а також буде далі надавати Києву військову допомогу.