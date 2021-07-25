З "Північним потоком-2", як і раніше, не все так однозначно… У Конгресі США група республіканців, очолювана сенатором Петом Тумі, мають намір застосувати до російської труби закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".

Даний закон дозволить блокувати відмову президента від введення обмежувальних заходів і, відповідно, їх ввести.

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Що цікаво, якщо це вдасться здійснити, то всі залишаться при своїх інтересах.

Джо Байден розведе руками, а що я можу вдіяти, це все підступні республіканці! А республіканці, досягнуть своєї мети й, в черговий раз поставлять на паузу "Північний потік-2".

З "Північним потоком-2" не все однозначно / Фото УП

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Єдиний мінус в такому розкладі – час

Річ у тому, що у сенаторів і конгресменів на носі сезон відпусток, а вирішувати питання "Північного потоку-2" з блакитних берегів Гаваїв не зовсім ергономічно.

Тому-то й неоднозначно...