Politico: Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро для України

Угорщина заявляє, що може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Однак за певних умов.

Видання Politico заявило, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС для України, однак за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це журналістам заявили троє дипломатів Євросоюзу.

Дивіться також Чи мають Україна і ЄС інструменти впливу на Угорщину: пояснення Кулеби

Яку умову висуває Будапешт та що з нею не так

Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, якщо Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі. Повідомляється, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС 5 січня і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

Дипломат, який знайомий з ходом переговорів, заявив, що угорська позиція наступна: ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Видання Politico пояснило, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Реакція європейських дипломатів

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції. Вони зазначають, що це не забезпечить передбачуваності для України.

Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати – 24 Канал) з року в рік,

– зауважив один із дипломатів.

10 січня відбудуться зустрічі послів країн-членів ЄС. Там сторони знову обговорять питання фінансування України з боку ЄС.