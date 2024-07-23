Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вчергове не досягли згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Це підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу. Зустріч міністрів пройшла учора, 22 липня, в Брюсселі.

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За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України, особливо з огляду на останні атаки Росії проти лікарень.

Угорщина блокує виплати

Зокрема, обговорення стосувалось розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

Більшість держав наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями. І наголосили на необхідності зрушити з місця рішення щодо нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік,

– констатував Боррель.

При цьому, ця держава (Угорщина) наполягала на тому, що рішення неприйнятне, уточнив Боррель. На жаль, ситуація з блокуванням зберігається.