Житейські паралелі

Уявіть, що ви потрапили до чатика ОСББ, і там – 27 осіб. І вам треба пофарбувати стіну, утеплити під'їзд або просто вибрати горщик для кактусу й зробити це так, щоби погодилися всі. Уявили? Тихий жах.

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Але в ЄС все трохи краще. Начебто. Будинок інтелігентний. І лише на першому поверсі живе забулдига, якому квартира дісталася у спадок. І він переїхав туди, припустимо, із Сизрані. Із сизранських угорців він. І виселити його не можна. Можна вимкнути опалення. Можна не давати гарячої води. Але виселити не можна. І цей забулдига "Баба-Яга проти". Ще й тому, що йому доплачує забудовник, який давно хоче збудувати на місці вашого будинку офісний центр газової компанії. І постійно намагається внести смуту. І не дати будинку написати колективну заяву до прокуратури на цього забудовника.

Але забулдига собі на умі, тому він завжди псує всім нерви. Але до кінця не йде. Бо без гарячої води жити погано. І без опалення. Особливо взимку. І хоче він і в будинку жити, у теплі, і конверти від забудовника одержувати. А, отже, треба йому створювати максимально багато шуму. Для забудовника. Торгуватися із сусідами. Але завжди погоджуватись. Щоб не провести зиму у холоді. Ось такий чудовий сусід. Орбан із Угорщини.

Шантаж заради грошей

У результаті він довго блокує пакет допомоги Україні. Але зрештою зміг виторгувати собі частину грошей ЄС, які йому заблокували за погану поведінку. І нарешті підтримав, що дозволило забезпечити консенсус.

Ви можете собі уявити, як забулдига може псувати обстановку в під'їзді. І ось у Орбана – проблема з верховенством права та корупцією. Гроші йому блокують за це. А він блокує важливі для ЄС ініціативи. І тут Україна просто потрапляє під руку. Та ще й Путіну приємно. Це важливо для конверту.

Те саме – і з санкціями. "Баба-Яга проти", бо Орбану хочеться, щоб його попросили. І це дозволить йому виторгувати ще трохи грошей. Від ЄС. І показати Путіну, що "батя, я стараюся" – і заслужив конвертик.

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Бабло перемагає зло

У результаті Угорщина завжди голосує. Тому що залежність економіки Угорщини від ЄС значно вища, ніж від грошей Путіна. Нехай останні дозволяють Орбану купувати популізмом дешеву популярність. Але без грошей ЄС все звалиться. І Орбан це знає.

Тож буде 9-й пакет санкцій. Трохи пізніше. Коли знову закінчиться торгівля Орбана. І так, для всього будинку було б непогано такого сусіда виселити. Але немає у документах цього кооперативу такого правила. І виселити не можна. Він може лише сам виїхати. Але не буде. Бо гроші.