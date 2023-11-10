Угорщина головуватиме в ЄС: які ризики для України на шляху до вступу

Україна продовжує рух назустріч вступу до Євросоюзу. Водночас відомо, що у липні 2024 року головувати у ньому буде Угорщина. Чи вплине це якось на нашу державу, і чи будуть певні ризики.

Відповісти на це питання спробувала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона окреслила роль головуючої в ЄС держави.

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Чи існують ризики під час головування Угорщини в ЄС

Країна, що головує, сприяє досягненню згоди з конкретних питань у різних формаціях, радах, робочих групах. Тому не думаю, що будь-яке головування може вплинути на рішення щодо чогось у той чи інший бік. Це не та роль,

– констатувала вона.

За словами Матернової, Євросоюз – структура, яка має певні сфери, які діють на основі консенсусу. Власне, розширення Європейського Союзу – одна із них. Щодо цього кожна країна може мати власну точку зору.

Відтак, важливо серйозно ставитися до занепокоєння, яке висловлює той чи інший член Євросоюзу. За її словами, важливо мати тісний діалог з Угорщиною. Адже розширення залежатиме від одностайності.

Орбан проти переговорів з Україною про членство у ЄС

Власне, Угорщина проти старту початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, це "чітка позиція країни".

Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини,

– заявив Орбан.

Він пригадав суперечку між Євросоюзом і Угорщиною щодо виділення мільярдів євро від Брюсселю, які заморозили для Будапешта. Водночас Орбан запевнив, що це питання ніяк не може бути пов'язане з позицією Угорщини щодо вступу нашої держави до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", – наголосив він.

Правда, для чогось він ще й порівняв членство України в ЄС з Угорщиною. А ще й приплів до цього Єрусалим. Мовляв, наша держава настільки далека від членства, як Мако – місто в Угорщині – до Єрусалиму.