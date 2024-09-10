Угорщина, яка проти допомоги Україні з фонду ЄС, хоче виділити звідти кошти Чаду

Угорщина вирішила ініціювати підтримку оборонного потенціалу Чаду з Європейського фонду миру. Це механізм, в якому Будапешт блокує компенсації країнам ЄС за передану Україні зброю.

Про це стало відомо з пресконференції міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто зі своїм чадським колегою Абдеррахманом Куламаллою. Вона приурочена до візиту президента Чаду до Будапешта, який Сійярто назвав історичним.

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Партнерство Угорщини та Чаду

В угоді між двома країнами вказано, що країни боротимуться з тероризмом шляхом взаємного обміну військовими знаннями та досвідом. Петер Сійярто додав, що уряд Угорщини ініціював надання Євросоюзом 14 мільйонів євро з Європейського фонду миру на підтримку розвитку оборонного потенціалу Чаду.

Угорська пропозиція була включена до порядку денного засідання Комітету послів ЄС, яке заплановане на 26 вересня, і ми сподіваємося, що ця пропозиція буде прийнята,

– сказав угорський міністр.

На пресконференція Сійярто також повідомив, що Угорщина готова запустити програму цільової допомоги Чаду на суму 150 – 200 мільйонів євро, за якою угорські компанії зможуть працювати над зміцненням секторів сільського господарства та харчової промисловості, а також над розвитком водопостачання, освіти та цифровізації.