Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС

Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина закликає Брюссель поставити питання на порядок денний

Будапешт приєднався до інших восьми країн ЄС, які виступили за прискорений вступ України до Євросоюзу.

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Сійярто заявив, що Угорщина закликає Брюссель поставити це питання на порядок денний. Також чиновник зазначив, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

Що швидше буде мир, то менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок,

– сказав глава МЗС Угорщини.

Заявка України на вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі. На підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.

Йдеться про країни Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину, Болгарію та Словенію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що Україна повинна вступити в ЄС.

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