Угорський шпигун вербував військових на Закарпатті: СБУ назвала його ім'я і не тільки

СБУ встановила угорського спецслужбіста, який керував агентурною мережею Угорщини на Закарпатті. Агентурну мережу викрили у 2025 році.

Про це пише СБУ.

Що відомо про угорського розвідника на Закарпатті?

Навесні 2025 року на Закарпатті СБУ затримала двох угорських шпигунів. Це був перший в історії України подібний випадок.

Агенти збирали дані про військову захищеність регіону, суспільно-політичні настрої місцевих та можливу реакцію у разі введення угорських військ.

Діяльністю цієї агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки Золтан Андре.

Саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ,

– кажуть у службі.

Андре з 2016 до 2020 перебував у Грузії. Там він теж проводив розвідувальну діяльність "під прикриттям" представника дипломатичної місії Угорщини.

А у 2021, після повернення з Південного Кавказу, він почав розвідувально-підривну діяльність й проти України.

Тоді ж він особисто завербував ексвійськового з Берегівського району та перевів його у "режим очікування", а "активував" його у вересні 2024 року.

Зрадник мав шпигувати на Закарпатті. Зокрема, він:

розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити бойові позиції української ППО.

мав підшукати "кандидатів" на вербування, особливо колишніх та кадрових військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів України.

Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства,

– додали в СБУ.

За "співпрацю" угорський розвідник обіцяв гроші та різні преференції від його країни.

Усі бесіди та зустрічі Андре переважно проводив у власному авто, а для конспірації використовував псевдонім.

Хто ще попався на гачок угорця?

Наступною фігуранткою, яку залучив до співпраці Андре, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ. Її затримали разом з іншим агентом.

Також угорський розвідник намагався завербував ще одного військовослужбовця ЗСУ. Йому замість грошей обіцяв регулярні поставки наркотиків для "особистих потреб".

Контррозвідка СБУ продовжує встановлювати всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні.

Кожного зі зловмисників буде знайдено і притягнуто до відповідальності за злочини проти нашої держави,

– наголосили в СБУ.

