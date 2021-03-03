Угорщина скасувала обмеження на в'їзд з низки країн: у списку – Україна

Угорська влада ухвалила рішення дозволити без обмежень в'їжджати на територію країни з низки інших держав. У цей перелік потрапила і Україна. Проте такі правила стосуються не всіх громадян.
Джерело:Пресслужба Кабміну Угорщини
Обмеження скасували для громадян Угорщини та тих, хто має право перебувати в країні понад 90 днів. Метою поїздки можуть бути економічні або ділові справи.
Цікаво Карибські острови відкрили безвіз для українських туристів: умови в'їзду
Для в'їзду з яких країн зняли обмеження:
- США,
- Китай,
- Росія,
- Індія,
- Індонезія,
- Ізраїль,
- Японія,
- Південна Корея,
- Туреччина,
- Україна,
- Сінгапур,
- Бахрейн,
- ОАЕ.
Дані РНБО
Кіпр так і не дозволив в'їзд українських туристів
Зазначимо, що раніше відкрити кордони для українських туристів обіцяв Кіпр. Проте з 1 березня цього так і не зробили. Коли це стане можливим – теж невідомо. Кіпр поділив всі країни на три зони за рівнем епідеміологічної небезпеки: "червону", "помаранчеву" та "зелену". Парадоксально, але Україна – поки "сіра", тобто не належить до жодної з зон.