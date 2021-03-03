Угорщина скасувала обмеження на в'їзд з низки країн: у списку – Україна

Угорська влада ухвалила рішення дозволити без обмежень в'їжджати на територію країни з низки інших держав. У цей перелік потрапила і Україна. Проте такі правила стосуються не всіх громадян.

Обмеження скасували для громадян Угорщини та тих, хто має право перебувати в країні понад 90 днів. Метою поїздки можуть бути економічні або ділові справи.

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Для в'їзду з яких країн зняли обмеження:

США,

Китай,

Росія,

Індія,

Індонезія,

Ізраїль,

Японія,

Південна Корея,

Туреччина,

Україна,

Сінгапур,

Бахрейн,

ОАЕ.

Кіпр так і не дозволив в'їзд українських туристів

Станом на 3 березня в Угорщині виявили майже 440 тисяч випадків коронавірусу, з них 15 324 – летальні. Одужали більше ніж 326 тисяч людей.

Зазначимо, що раніше відкрити кордони для українських туристів обіцяв Кіпр. Проте з 1 березня цього так і не зробили. Коли це стане можливим – теж невідомо. Кіпр поділив всі країни на три зони за рівнем епідеміологічної небезпеки: "червону", "помаранчеву" та "зелену". Парадоксально, але Україна – поки "сіра", тобто не належить до жодної з зон.