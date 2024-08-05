ЄС може виключити Угорщину із Шенгенської зони за видачу віз росіянам, – Politico

Протистояння з приводу угорського рішення послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі наростає. Група законодавців у Європарламенті закликала до дій проти Будапешта, включаючи можливе виключення Угорщини з Шенгенської зони.

Про це пише видання Politico 5 серпня. Там розповіли деталі ситуації.

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Зростає негативна реакція на рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян і білорусів

У листі, ініційованому чеським депутатом Данушею Нерудовою та литовським парламентарієм Пятрасом Ауштревічусом, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. За їхніми словами, це рішення може стати лазівкою і загрожувати функціонуванню Шенгенської зони як безпечного простору для громадян.

У листі також є попередження.

Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах,

– ідеться там.

Зазначається, що у документі згадується можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.

Відомо, що станом на вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.