13 травня, 20:19
Угорщина вперше викликала російського посла після удару Росії по Закарпаттю
Окупанти 13 травня масовано атакували Закарпаття безпілотниками. В Угорщині засудили удари та викликали російського посла.
Про це повідомили в HVG.
Як в Угорщині відреагували на атаку Росії?
Петер Мадяр заявив, що рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття. Російський посол повинен прибути "на килим" до МЗС Угорщини через таку атаку.