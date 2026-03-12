За якої умови Угорщина поверне гроші та золото Ощадбанку: в уряді дали відповідь
- Угорщина пообіцяла повернути Україні гроші та золото Ощадбанку, якщо розслідування не підтвердить підозри щодо українських інкасаторів.
- Як стверджує угорська сторона, в інкасаторських автомобілях на момент затримання була "безпрецедентна" сума іноземної валюти та значна кількість золота.
Угорська влада пообіцяла повернути Україні вилучені гроші та золото Ощадбанку у разі, якщо розслідування не підтвердить підозри щодо українських інкасаторів.
Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає видання Telex.
Коли Україні повернуть гроші?
Наразі жодних звинувачень у справі щодо затриманих інкасаторів не висунули. Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Гуйяш стверджує, що в інкасаторських автомобілях на момент затримання була "безпрецедентна" сума іноземної валюти та значна кількість золота.
Якщо підозри не підтвердяться, гроші мають бути повернуті,
– заявив він.
Нагадаємо, раніше в Угорщині вже заявили, що готові передати Ощадбанку два арештовані інкасаторські авто. Водночас аби залишити золото та валюту в країні, угорська влада ухвалила спеціальний закон.
За ухвалення відповідного рішення проголосувало 119 представників угорського парламенту.
Що сталося в Угорщині?
5 березня Угорщина захопила інкасаторські автомобілі державного українського "Ощадбанку", які перевозили валюту та цінності з Австрії. Це сталося у Будапешті, й семеро громадян України, які перебували в авто, стали фактично заручниками.
У вантажі були 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро й 9 кілограмів золота. Перевезення виконували у рамках міжнародної угоди з "Райффайзен Банк Австрія".
За версією угорської Національної податкової та митної служби, затримання відбулося в рамках розслідування щодо відмивання грошей. У Будапешті стверджують, що нібито повідомили українським колегам про початок процедури, однак звідти, мовляв, не надійшло жодної відповіді.